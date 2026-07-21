New York: perdite consistenti per Equifax

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi informativi a privati e aziende , che tratta in perdita del 6,25% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Equifax rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Equifax è in rafforzamento con area di resistenza vista a 175,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 158,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 192,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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