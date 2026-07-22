New York: Atlassian scende verso 84,08 USD

(Teleborsa) - Ribasso per la società di software australiana , che passa di mano in perdita del 4,80%.



L'andamento di Atlassian nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo di Atlassian confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 89,51 Dollari USA con primo supporto visto a 84,08. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 81,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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