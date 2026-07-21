New York: vendite diffuse su MSCI

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di strumenti di supporto per agli investitori , che soffre con un calo del 10,65%.



La tendenza ad una settimana di MSCI è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di MSCI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 567,1 USD. Rischio di discesa fino a 549,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 584,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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