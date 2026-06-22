Cassa Depositi e Prestiti ottiene da MSCI il rating ESG "AAA"

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ottiene da MSCI il Provisional ESG Rating "AAA", ossia il posizionamento più elevato nella scala dell'agenzia. Si tratta della prima valutazione assegnata a CDP da parte di MSCI , uno dei principali provider di rating ESG al mondo, la cui copertura si estende a oltre 10.000 emittenti e quasi un milione di strumenti finanziari.



Il rating ESG assegnato da MSCI, su una scala da "AAA" (Leader) a "CCC" (Laggard), attesta la capacità di CDP di gestire i rischi e le opportunità ESG rispetto alle altre società del proprio settore di riferimento (Supranationals & Development Banks).



"Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto da parte di MSCI - ha detto Fabio Massoli, Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Sostenibilità di CDP - È un segnale importante per i nostri investitori e tutti gli altri stakeholder, per i quali valutazioni ESG autorevoli, indipendenti e riconosciute dal mercato rappresentano un elemento sempre più rilevante di scelta. La sostenibilità costituisce una leva strategica centrale del nostro modello di business e guida il nostro impegno nella creazione di valore nel lungo termine. Con il Piano Strategico 2025-2027 e l'attuale Piano ESG, abbiamo ulteriormente rafforzato l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle nostre attività di finanziamento e nel nostro modello operativo. Questo risultato conferma il percorso intrapreso e ci incoraggia a proseguire con determinazione in questa direzione".



La classe di rating assegnata a CDP riflette uno score sottostante pari a 7,5, che colloca il Gruppo tra le Istituzioni con le migliori performance nel comparto "Supranationals & Development Banks", ben al di sopra della media di settore, pari a 5,9. A questo risultato contribuiscono i punteggi conseguiti da CDP nelle tre dimensioni ESG (Environment, Social, Governance), tutti superiori alla media dei peer.



Particolarmente positivo il posizionamento nella dimensione Environment (punteggio di 8,0 vs 3,8 della media settoriale), supportato, tra le altre cose, da un solido quadro di gestione dei rischi ESG per le attività di finanziamento, fondato su criteri chiari per l'attivazione di processi di escalation. Nella dimensione Social, i risultati riflettono in particolare il forte impegno nell'inclusione finanziaria, trainato dallo sviluppo di soluzioni per le PMI e i segmenti di clientela più vulnerabili, oltre che da programmi dedicati all'educazione finanziaria. Infine, sul fronte della Governance, si distingue, tra gli altri aspetti, la solida performance di CDP in materia di trasparenza fiscale, che la colloca nel 100° percentile a livello globale, confermandone il posizionamento Best in Class.

Condividi

```