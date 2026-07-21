MSCI crolla nel premarket nonostante il forte secondo trimestre

Pesa aumento guidance spese operative e di EBITDA rettificato

(Teleborsa) - Crolla nel pre-market di Wall Street MSCI - in calo di circa l'11% - dopo che il fornitore di dati finanziari ha riportato martedì risultati in solida crescita nel secondo trimestre del 2026, che hanno superato le aspettative degli analisti, pur suscitando preoccupazioni per l’aumento delle spese e una guidance più debole.



MSCI ha chiuso il trimestre con un utile per azione rettificato (EPS) di 4,94 dollari, in crescita del 18,5% su base annua, oltre i 4,90 dollari del consensus. Il fatturato ha raggiunto 867,0 milioni, in aumento del 12,2%, a fronte degli 864,08 milioni stimati dagli analisti. La crescita dei ricavi è stata trainata dal segmento Index, in aumento del 17,5% a 511,0 milioni, sostenuto dall'accelerazione delle commissioni legate agli asset (+26,6% a 233,1 milioni) e dall'incremento delle sottoscrizioni ricorrenti (+11,6% a 263 milioni)..



Gli asset in gestione negli ETF collegati agli indici azionari MSCI hanno raggiunto 2,82 trilioni a fine trimestre, in aumento rispetto ai 2,03 trilioni di un anno prima.



“Nel secondo trimestre MSCI ha registrato solidi risultati finanziari, unitamente a un tasso di commissioni basato sugli asset da record e a una crescita accelerata del tasso di crescita nelle soluzioni Index e Private Capital. Abbiamo inoltre ottenuto ottimi risultati nelle vendite nette ricorrenti in segmenti di clientela e aree geografiche chiave, tra cui il nostro miglior trimestre di sempre con gli hedge fund e il nostro miglior secondo trimestre con i gestori patrimoniali”, ha dichiarato Henry A. Fernandez, Presidente e CEO di MSCI.



“Stiamo acquisendo slancio in vista della seconda metà del 2026, con una solida pipeline di opportunità e un'entusiasmante innovazione basata sull'intelligenza artificiale. MSCI ha già lanciato il doppio dei prodotti nel 2026 rispetto a tutto il 2024 e stiamo solo iniziando a vederne i benefici. L'intelligenza artificiale ci consentirà di accelerare ulteriormente lo sviluppo di nuovi prodotti, il miglioramento di quelli esistenti e l'espansione delle nostre capacità per le più grandi istituzioni finanziarie del mondo”, ha aggiunto Fernandez.



La società ha rivisto al rialzo la guidance sulle spese operative e di EBITDA rettificato per l’intero 2026, portandola rispettivamente a 1.535 - 1.575 milioni (da 1.490-1.530 milioni) e a 1.340-1.370 milioni (da 1.305-1.335 milioni), riflettendo le recenti acquisizioni, tra cui First Street, e un aumento della remunerazione variabile legata alla migliore performance aziendale.



In tema di dividendi, da segnalare che nel secondo trimestre del 2026 la società ha pagato agli azionisti circa 149,2 milioni di dollari di dividendi. Il Cda di MSCI ha dichiarato un dividendo in contanti di 2,05 dollari per azione per il terzo trimestre del 2026.







(Foto: Pitipong Pimpiset - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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