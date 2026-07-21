Noleggio a lungo termine: nasce Fleet Specialist

(Teleborsa) - Il mercato del noleggio a lungo termine si arricchisce di un nuovo protagonista. Dalla fusione di Notess e Auto No Problem, due realtà affermate nelle attività di brokeraggio e intermediazione del noleggio a lungo termine, nasce Fleet Specialist, società che punta a diventare il partner di riferimento per piccole e medie imprese, professionisti e partite IVA nella gestione della mobilità aziendale.



Fleet Specialist nasce con una missione precisa: accompagnare aziende e professionisti nel passaggio dalla proprietà del veicolo a una mobilità più efficiente, flessibile e sostenibile, offrendo un servizio di consulenza personalizzata e un'assistenza continua durante l’intero ciclo di vita del contratto di noleggio a lungo termine. L'obiettivo è semplificare la gestione della mobilità mettendo il cliente realmente al centro, con soluzioni costruite su misura, trasparenza, competenze specialistiche e un supporto costante, dalla scelta del veicolo fino alla gestione completa e quotidiana della flotta.



Un patrimonio di esperienza e competenze



La nuova società rappresenta l'unione di oltre vent'anni di esperienza maturata dalle due aziende fondatrici, che insieme possono contare già oggi su 3.350 clienti e 6.500 veicoli gestiti. A guidare Fleet Specialist sarà un Consiglio di Amministrazione composto da Iacopo Chelazzi, Matteo De Bortoli, Tommaso De Bortoli e Andrea Dellabianca, professionisti con una consolidata esperienza nel settore della mobilità.



"Fleet Specialist nasce dalla volontà di unire competenze, esperienza e visione per offrire un modello di consulenza realmente orientato al cliente", commenta Tommaso De Bortoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fleet Specialist. "Crediamo che oggi il mercato richieda non solo tecnologia ed efficienza, ma anche capacità di ascolto, competenze specialistiche e una presenza concreta sul territorio. Vogliamo essere un partner affidabile che accompagna imprese e professionisti nelle loro scelte di mobilità, costruendo relazioni di lungo periodo e offrendo un supporto costante".



La tecnologia di My Mobility al servizio delle flotte



Un elemento distintivo del progetto sarà la collaborazione strategica con My Mobility, tech company specializzata nella gestione delle grandi flotte aziendali e nelle soluzioni di noleggio a medio termine. La sinergia tra le competenze consulenziali di Fleet Specialist e My Mobility consentirà di offrire un servizio specializzato nella gestione delle grandi flotte con più servizi, integrando innovazione tecnologica e assistenza personalizzata. Attraverso un team dedicato e la piattaforma tecnologica, i fleet manager potranno delegare la gestione operativa e monitorare in tempo reale tutte le attività legate al parco veicoli, gestendo in un unico ambiente digitale ordini, consegne, manutenzioni, rifornimenti, pedaggi, parcheggi, multe, chilometraggi, scadenze e tagliandi. Il sistema mette inoltre a disposizione strumenti evoluti di reportistica, gestione dei veicoli in pool e controllo dei costi, offrendo una visione completa delle performance della flotta.



Innovazione digitale e supporto continuo



A supporto della tecnologia opera un team di consulenti specializzati nel driver care, in grado di rispondere tempestivamente alle richieste dei driver e di affiancare le aziende nella gestione quotidiana della mobilità, contribuendo a ridurre la complessità operativa e a migliorare l'efficienza dei processi.



Con Fleet Specialist prende così forma una nuova realtà che unisce l'esperienza maturata sul campo con le più avanzate soluzioni digitali, proponendo un modello di mobilità capace di coniugare innovazione tecnologica, consulenza specialistica e vicinanza al cliente. Un partner unico per accompagnare aziende e professionisti verso una gestione della mobilità sempre più semplice, efficiente e orientata al futuro.













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