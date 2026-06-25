Var Energi (Eni) presenta piano per sviluppo dei progetti sottomarini di Gjoa

(Teleborsa) - Var Energi, società energetica quotata a Oslo e controllata da Eni , ha preso la decisione finale di investimento (FID) per i progetti sottomarini di Gjoa nel Mare del Nord. Insieme ai suoi partner, la società ha presentato al Ministero dell'Energia il Piano di Sviluppo e Gestione (PDO) per i giacimenti di Ofelia e Gjoa Nord.



"I progetti sottomarini di Gjoa dimostrano come continuiamo a sviluppare i nostri hub principali attraverso efficienti progetti di collegamento, sfruttando le infrastrutture esistenti e i successi esplorativi per creare valore a lungo termine - afferma Torger Rod, COO di Var Energi - Il progetto rafforza Gjoa come hub di produzione a lungo termine e supporta il nostro obiettivo di produrre oltre 400 mila barili di petrolio equivalente al giorno a lungo termine".



I progetti, di cui Var Energi è l'operatore, comprendono lo sviluppo dei giacimenti di Ofelia, Gjoa Nord e Cerisa come sviluppo sottomarino coordinato e collegato alle infrastrutture di Gjoa e Duva. Il progetto rappresenta la fase successiva dello sviluppo dell'area di Gjoa e supporta l'obiettivo di produzione a lungo termine della società. L'inizio della produzione da Cerisa è previsto per il terzo trimestre del 2027, seguito dall'avvio della produzione da Ofelia e Gjoa Nord nella seconda metà del 2028. Il progetto prevede lo sviluppo di circa 76 milioni di barili di petrolio equivalente lordi e 27 milioni di barili di petrolio equivalente netti di Var Energi in riserve provate e probabili. Il progetto presenta una solida redditività, in linea con i requisiti della società per l'approvazione del progetto, con un punto di pareggio inferiore a 35 dollari per boe e un tasso di rendimento ben superiore al 25%.

Condividi

```