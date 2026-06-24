Auto, Salvini: no a imposizioni insostenibili sull'elettrico per imprese e noleggio

(Teleborsa) - "Le attività di noleggio veicoli costituiscono un asset fondamentale e strategico per lo sviluppo del nostro Paese e per la cosiddetta transizione ecologica e tecnologica. Ribadisco, come Ministro dell'attuale Governo, la nostra totale contrarietà a quanto vorrebbe realizzare l'Europa con il suo cosiddetto pacchetto automotive: in nome di un'ideologia che poco ha a che fare con chi fa impresa, si vorrebbe obbligare le grandi flotte aziendali e le società di noleggio ad una quota addirittura del 95% di veicoli elettrificati in un lasso di tempo infattibile, con ripercussioni pesanti dal punto di vista economico, industriale e sociale". Lo ha detto il vice Premier e Ministro della Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, intervenendo con un video messaggio all'evento "Le nuove frontiere della mobilità" promosso a Roma da ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità.



Salvini ha poi espresso totale apertura del suo dicastero ad approfondire le istanze del settore, assicurando l'impegno del Governo a livello europeo: "Non smetteremo di portare avanti questa battaglia di assoluto buonsenso su cui stiamo cercando di costruire una maggioranza diversa dalle ideologie del passato. Infatti la decarbonizzazione del comparto automotive non può e non deve prescindere da un approccio flessibile che tenga conto della sostenibilità sia ambientale, ma soprattutto dell'equilibrio economico e industriale dei soggetti interessati".

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