CPP Investments al fianco di EQT nella creazione di infrastrutture AI con risorse per 1,75 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Canada Pension Plan (CPP) Investment contribuirà per 1,75 miliardi di dollari (2,4 miliardi di dollari canadesi) supportando la strategia di EQT per la creazione di infrastrutture di intelligenza artificiale, a guida EdgeConneX, sviluppatore e gestore globale di data center.



"La domanda di infrastrutture digitali continua ad accelerare a livello globale, alimentata dalla crescente adozione del cloud e dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato Max Biagosch, Senior Managing Director e Global Head of Real Assets di CPP Investments. "Attraverso questo investimento, insieme a EQT, stiamo aumentando la nostra esposizione a un settore sostenuto da fattori di domanda solidi e di lungo termine. La piattaforma globale scalabile di EdgeConneX, le solide relazioni con i clienti e le comprovate capacità di sviluppo la pongono in una posizione ideale per soddisfare tale domanda, generando al contempo valore a lungo termine per i contribuenti e i beneficiari di CPP."



Questo investimento - si legge in una nota - si inserisce in una più estesa strategia globale di CPP Investments per le infrastrutture digitali, incentrata sull'ampliamento dell'esposizione a piattaforme di alta qualità in mercati supportati da una forte domanda a lungo termine. Il portafoglio di infrastrutture digitali di CPP Investments comprende investimenti e partnership nei principali mercati del Nord America, dell'Asia-Pacifico e dell'Europa.



Fondata nel 2009, EdgeConneX gestisce una piattaforma globale di data center in oltre 20 paesi, al servizio di clienti hyperscale, cloud e aziendali. L'azienda ha costruito una solida base di capacità contrattualizzata e una pipeline di sviluppo nelle Americhe, in EMEA e in Asia Pacifico. Dall'acquisizione da parte di EQT nel 2020, EdgeConneX ha aumentato la propria capacità di quasi 20 volte e prevede di sviluppare oltre 10 gigawatt di data center aggiuntivi nei prossimi anni.

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