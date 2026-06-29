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Adventure, Integrae SIM nuovo specialist dal 2 luglio

Finanza
Adventure, Integrae SIM nuovo specialist dal 2 luglio
(Teleborsa) - Adventure ha conferito, con decorrenza 2 luglio prossimo, l’incarico di specialist ad Integrae SIM che subentrerà a MIT SIM, nel ruolo fino al 1° luglio.
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