Milano
17:35
51.163
-0,20%
Nasdaq
19:47
29.727
+2,09%
Dow Jones
19:47
52.205
+0,63%
Londra
17:40
10.484
-0,23%
Francoforte
17:35
24.627
-0,18%
Lunedì 29 Giugno 2026, ore 20.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Adventure, Integrae SIM nuovo specialist dal 2 luglio
Adventure, Integrae SIM nuovo specialist dal 2 luglio
Finanza
29 giugno 2026 - 19.51
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
(Teleborsa) -
Adventure
ha conferito, con decorrenza 2 luglio prossimo, l’incarico di
specialist
ad
Integrae SIM
che subentrerà a MIT SIM, nel ruolo fino al 1° luglio.
Condividi
Leggi anche
Franchetti, Banca Akros nuovo Euronext Growth Advisor dal 27 settembre
Radici, Banca Profilo nuovo Euronext Growth Advisor dal 1° luglio
Casta Diva, Integrae SIM aumenta target price e conferma Buy
Doxee, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy
Argomenti trattati
MIT
(208)
Titoli e Indici
Adventure
-8,33%
Altre notizie
Borsa, Otala Markets nuovo aderente a SeDeX ed EuroTLX in qualità di Specialist
Kruso Kapital, Integrae SIM riprende copertura con Buy: profilo più investibile e leggibile
OPT ammessa su Borsa Italiana. Debutto il 26 giugno
Ambromobiliare, si chiude periodo di adesione Ops su MIT SIM e 4AIM Sicaf: adesioni al 21,54% e al 22,01%
OPS di Ambromobiliare su MIT SIM e 4AIM: in adesione 22% del capitale, ora riapertura
OPS MIT SIM, nella prima settimana portato in adesione il 6,90% del capitale
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto