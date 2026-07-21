Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il microchip-maker italo-francese, che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del produttore di semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 55,77 Euro con area di resistenza individuata a quota 56,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 55,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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