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STMicroelectronics scambia in rosso a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
STMicroelectronics scambia in rosso a Parigi
Retrocede molto il microchip-maker italo-francese, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,29%.
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