Parigi: netto calo registrato da STMicroelectronics
(Teleborsa) - In forte ribasso il microchip-maker italo-francese, che mostra un -6,29%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del produttore di semiconduttori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 51,98 Euro con tetto rappresentato dall'area 53,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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