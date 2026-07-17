Parigi: netto calo registrato da STMicroelectronics

(Teleborsa) - In forte ribasso il microchip-maker italo-francese , che mostra un -6,29%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico del produttore di semiconduttori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 51,98 Euro con tetto rappresentato dall'area 53,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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