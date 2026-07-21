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Piazza Affari: calo per il comparto sanitario italiano

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Piazza Affari: calo per il comparto sanitario italiano
Giornata negativa per l'indice delle aziende sanitarie, che continua la seduta a 190.273,47 punti, in calo dello 0,78%.
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