Milano 7-lug
52.455 -0,95%
Nasdaq 7-lug
29.173 -1,77%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 7-lug
10.666 +0,13%
Francoforte 7-lug
25.465 -1,37%

Piazza Affari: calo per il comparto sanitario italiano

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Piazza Affari: calo per il comparto sanitario italiano
Si muove in retromarcia l'indice delle aziende sanitarie, che scivola a 191.203,69 punti.
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