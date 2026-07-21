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Piazza Affari: rosso per l'indice del settore alimentare italiano

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Piazza Affari: rosso per l'indice del settore alimentare italiano
Il Comparto alimentare a Piazza Affari perde l'1,18%, continuando la seduta a 69.927,05 punti.
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