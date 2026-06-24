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Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,43%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 29.220,06 punti
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24 giugno 2026 - 22.03
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