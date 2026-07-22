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Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,54%
Il Nasdaq-100 chiude a 28.998,1 punti
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22 luglio 2026 - 22.03
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