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Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,54%

Il Nasdaq-100 chiude a 28.998,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,54%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,54% e archivia la seduta a 28.998,1 punti.
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