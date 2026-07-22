Francoforte: andamento rialzista per RWE

(Teleborsa) - Avanza la compagnia energetica tedesca , che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RWE rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di energia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,71 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 60,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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