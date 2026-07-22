Francoforte: andamento sostenuto per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di motori aeronautici, con una variazione percentuale dell'1,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MTU Aero Engines, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 338,4 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 345,3. Il peggioramento di MTU Aero Engines è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 334,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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