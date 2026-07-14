Milano 17:35
52.863 +0,10%
Nasdaq 21:07
29.584 +1,09%
Dow Jones 21:07
52.530 +0,06%
Londra 17:35
10.529 +0,30%
Francoforte 17:35
25.147 +0,13%

Francoforte: calo per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: calo per MTU Aero Engines
Sottotono il produttore di motori aeronautici, che passa di mano con un calo del 2,43%.
Condividi
```