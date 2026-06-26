Francoforte: giornata depressa per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori aeronautici , che tratta con una perdita dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che MTU Aero Engines mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,28%, rispetto a -1,38% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





L'esame di breve periodo di MTU Aero Engines classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 361,2 Euro e primo supporto individuato a 351,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 370,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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