Francoforte: rosso per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori aeronautici, in flessione del 2,43% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di MTU Aero Engines è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di MTU Aero Engines. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MTU Aero Engines evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 351,2 Euro. Primo supporto a 341,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 338,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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