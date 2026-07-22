Madrid: risultato positivo per MAPFRE

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola che opera nel mercato assicurativo , che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che la società che opera nel settore delle assicurazioni mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,33%, rispetto a 0% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di breve periodo di MAPFRE mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,621 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,527. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,715.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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