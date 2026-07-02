Milano 15:01
52.541 +1,81%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 15:02
10.565 +0,83%
Francoforte 15:01
25.441 +1,60%

Madrid: risultato positivo per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Acerinox
Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con una variazione percentuale del 3,01%.
Condividi
```