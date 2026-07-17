Milano 12:55
51.995 -0,72%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 12:55
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Francoforte 12:55
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Madrid: risultato positivo per Endesa

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Endesa
Bene la società energetica spagnola, con un rialzo dell'1,90%.
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