Milano 10:06
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Dow Jones 8-lug
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Londra 10:06
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Madrid: risultato positivo per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Acciona
Seduta vivace oggi per la società elettrica spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,22%.
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