Milano 13:04
51.820 +0,35%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 13:04
10.508 +0,45%
Francoforte 13:04
24.920 +0,73%

Madrid: risultato positivo per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Acciona
Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola, con una variazione percentuale del 2,06%.
Condividi
```