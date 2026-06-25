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Madrid: risultato positivo per Acciona
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Punta con decisione al rialzo la performance della
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, con una variazione percentuale del 2,06%.
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