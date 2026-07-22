Milano
17:35
52.792
+0,97%
Nasdaq
21:08
29.076
-0,27%
Dow Jones
21:08
52.265
+0,08%
Londra
17:35
10.717
+1,24%
Francoforte
17:35
25.155
+0,58%
Mercoledì 22 Luglio 2026, ore 21.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: EQT sale verso 54,35 USD
New York: EQT sale verso 54,35 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
22 luglio 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brillante rialzo per il
principale produttore americano di gas naturale
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,88%.
Condividi
Leggi anche
New York: ingrana la marcia EQT
EQT acquisisce l'australiana Orikan attiva nelle tecnologie per la gestione dei parcheggi
CPP Investments al fianco di EQT nella creazione di infrastrutture AI con risorse per 1,75 miliardi di dollari
New York: Tractor Supply scende verso 29,49 USD
Argomenti trattati
EQT
(4)
Titoli e Indici
EQT
+7,59%
Altre notizie
New York: Akamai Technologies scende verso 110,6 USD
New York: Baker Hughes Company sale verso 57,59 USD
New York: Halliburton scende verso 32,44 USD
New York: Cintas Corporation sale verso 206,5 USD
New York: Comfort Systems USA scende verso 1.615,2 USD
New York: Paypal sale verso 54,72 USD
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto