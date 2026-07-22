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New York: EQT sale verso 54,35 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: EQT sale verso 54,35 USD
Brillante rialzo per il principale produttore americano di gas naturale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,88%.
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