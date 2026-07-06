EQT acquisisce l'australiana Orikan attiva nelle tecnologie per la gestione dei parcheggi

(Teleborsa) - EQT ha raggiunto un accordo per acquisire Orikan, azienda attiva nella fornitura di soluzioni tecnologiche complete per la gestione dei parcheggi in Australia, Nuova Zelanda e Nord America.



La società collaborerà con il management dell'azienda di Melbourne per supportare la sua crescita attraverso continui investimenti in innovazione di prodotto, intelligenza artificiale, gestione dei dati, erogazione dei servizi, customer experience ed espansione internazionale.



L'operazione rientra nella strategia di EQT Private Capital Asia nell'ambito del suo fondo MMG, focalizzato sull'Asia, che ha recentemente investito anche in PropertyMe e nella giapponese Mamezo.

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