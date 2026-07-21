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New York: Halliburton scende verso 32,44 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Halliburton scende verso 32,44 USD
Si muove in perdita il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,90% sui valori precedenti.
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