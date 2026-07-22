New York: Hewlett Packard Enterprise, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che tratta in rialzo del 4,86%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Hewlett Packard Enterprise rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 47,43 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 50,11. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 52,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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