New York: spinge in avanti CME Group

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda operante nel mercato finanziario statunitense , che scambia in rialzo del 6,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di CME Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CME Group rispetto all'indice.





Lo status tecnico di CME Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 245,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 256,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 239,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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