CME, fatturato sale a 1,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre

Cifra record per ricavi da dati di mercato

(Teleborsa) - CME Group , il principale mercato mondiale dei derivati, ha archiviato il secondo trimestre del 2026 con un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, in aumento dello 0,8% su base annua. L'utile operativo rettificato è stato di 1,2 miliardi, l'utile netto rettificato di 1,1 miliardi e l'utile diluito rettificato per azione ordinaria di 2,99 dollari.



L'utile rettificato per azione ha superato la stima degli analisti ferma a 2,95 dollari, mentre i ricavi sono risultati inferiori al consensus di 1,72 miliardi.



Il volume medio giornaliero (ADV) del secondo trimestre 2026 è stato il terzo più alto di sempre, raggiungendo 29,8 milioni di contratti, di cui 9,1 milioni relativi a transazioni al di fuori degli Stati Uniti.



Nel secondo trimestre del 2026, i ricavi derivanti dalle commissioni di compensazione e transazione sono ammontati a 1,4 miliardi di dollari. La tariffa media totale per contratto è stata di 0,678 dollari. I ricavi derivanti dai dati di mercato hanno raggiunto la cifra record di 238 milioni, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente.



Al 30 giugno 2026, la società disponeva di 2,3 miliardi in contanti (inclusi 200 milioni di dollari depositati presso la Fixed Income Clearing Corporation, che rientrano nelle altre attività correnti) e di 3,4 miliardi di debiti. Nel corso del secondo trimestre, la società ha distribuito dividendi per circa 468 milioni e ha riacquistato azioni ordinarie di CME Group per un valore di 695 milioni.



"La prima metà del 2026 è stata la migliore nella storia di CME Group", ha dichiarato Terry Duffy, Presidente e Amministratore Delegato di CME Group. "Abbiamo registrato risultati record nel primo semestre in termini di fatturato, utile operativo rettificato, utile netto rettificato e utile per azione rettificato, tutti trainati da volumi di trading record nel primo trimestre e dal secondo miglior risultato di sempre per il secondo trimestre. Nel secondo trimestre, i ricavi derivanti dai dati di mercato sono aumentati del 20%, raggiungendo la cifra record di 238 milioni di dollari. È importante sottolineare che abbiamo generato oltre 95 miliardi di dollari di efficienze di margine giornaliere durante il trimestre, un nuovo record che rappresenta un risparmio di capitale senza precedenti che i nostri clienti possono reinvestire nelle proprie attività".

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