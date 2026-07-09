CME Group lancia il suo nuovo Agriculture Index

Il benchmark monitora andamento dei settori fondamentali per l'economia globale: cereali, semi oleosi, bestiame, prodotti lattiero-caseari e legname

(Teleborsa) - Il CME Group, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato il lancio del suo Indice Agricolo, un benchmark di prezzo ad ampio spettro progettato per monitorare l'andamento complessivo di cinque settori fondamentali per l'economia agricola globale.



L'indice, che verrà aggiornato mensilmente, integra i prezzi dei futures su cereali, semi oleosi, bestiame, prodotti lattiero-caseari e legname. Queste componenti consentono al benchmark di monitorare in modo completo i cambiamenti strutturali nelle catene di approvvigionamento, le variazioni della domanda industriale e i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori che influenzano il costo dei prodotti agricoli in tutto il mondo.



"L'agricoltura non muove un solo prodotto alla volta, e lo stesso dovrebbe valere per i benchmark che la monitorano", ha dichiarato John Ricci, Managing Director e Global Head of Agricultural Products del CME Group. "Aggregando i prezzi dei futures di cinque settori su un'unica piattaforma, l'Indice Agricolo del CME Group offre a produttori, trader e analisti un quadro più completo dell'economia agricola e delle sue prospettive future."



La metodologia dell'indice è concepita per fornire una rappresentazione equa dei costi delle materie prime, neutralizzando le differenze di prezzo tra i mesi di consegna dei contratti futures e applicando ponderazioni appropriate ai diversi mercati.

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