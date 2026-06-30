CME Group, a fine luglio lancerà i future su singoli titoli azionari

(Teleborsa) - CME Group , il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato il lancio, a partire dal 27 luglio, di future su singoli titoli azionari statunitensi, relativi a oltre 50 delle principali azioni del Paese. La nuova offerta comprenderà 55 contratti future di grandi dimensioni e 22 contratti future di dimensioni ridotte.



"I clienti desiderano gestire il rischio di prezzo azionario con maggiore precisione e con l'efficienza di capitale offerta da un mercato centralizzato", ha dichiarato Tim McCourt, Global Head of Equities, FX and Alternative Products di CME Group. "I nostri nuovi future su singoli titoli semplificheranno l'accesso ai titoli azionari statunitensi più liquidi e consentiranno ai trader di passare agevolmente dalla copertura di indici di mercato generali all'esposizione mirata a singoli titoli."



Tra i titoli coperti figurano Alphabet , Amazon , Apple , Meta , Nvidia , SpaceX , Tesla , Qualcomm e Advanced Micro Devices .



La domanda di derivati ??azionari - riscontra CME - continua a crescere sia tra gli investitori istituzionali che tra quelli retail, con nuovi massimi di volume e open interest (OI) nel 2026. Il segmento dei derivati azionari di CME Group ha registrato un volume medio giornaliero di futures e opzioni pari a 8,6 milioni di contratti e un open interest medio di 11,7 milioni di contratti nel 2026, con un volume medio giornaliero dei futures in crescita del 12% su base annua e un open interest medio dei futures record di 5,4 milioni di contratti.

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