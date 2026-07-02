CME Group, volumi record a giugno con 30,6 milioni di contratti medi giornalieri

(Teleborsa) - CME Group, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato oggi che il suo volume medio giornaliero (ADV) ha raggiunto un nuovo record a giugno, attestandosi a 30,6 milioni di contratti, in crescita del 19% rispetto all'anno precedente.



La società ha inoltre registrato il secondo volume più alto di sempre per il secondo trimestre, con 29,8 milioni di contratti.



Tra i principali dati mensili di giugno 2026 per asset class figurano l'ADV degli indici azionari che è aumentato del 54% a un record di 10,1 milioni di contratti. Inoltre l'ADV dei tassi di interesse è aumentato del 17% a 13,6 milioni di contratti. In particolare l'ADV dei future e delle opzioni sui titoli del Tesoro USA è aumentato del 19% a 7,2 milioni di contratti.



I principali dati trimestrali del secondo trimestre 2026 per asset class includono l'ADV dei tassi di interesse pari a 14,5 milioni di contratti, mentre l'ADV degli indici azionari ammonta a 8,6 milioni di contratti, in aumento del 13%.

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