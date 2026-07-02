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Parigi: scambi al rialzo per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Thales
Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che tratta in utile del 2,83% sui valori precedenti.
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