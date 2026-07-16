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Perde Seagate Technology sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Seagate Technology sul mercato di New York
Scende sul mercato l'azienda americana attiva nel settore storage, che soffre con un calo del 7,55%.
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