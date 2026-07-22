Pesante sul mercato di New York PTC

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda di software globale , che mostra un -4,59%.



Lo scenario su base settimanale di PTC rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di PTC si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 112,9 USD. Prima resistenza a 119,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 110,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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