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Pesante sul mercato di New York Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Seagate Technology
Ribasso scomposto per l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una perdita secca del 4,07% sui valori precedenti.
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