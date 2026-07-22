Rialzo in agguato per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Protagonista il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un rialzo del 3,29%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 660,5 USD, con stop loss calcolato a quota 146,4 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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