Tinexta, delisting più vicino con risultati definitivi OPA: offerente al 90,3% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa su Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, i risultati definitivi mostrano che l'offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 90,34% del capitale sociale e al 91,82% dei relativi diritti di voto.



L'offerta non era condizionata a un quantitativo minimo di adesioni, ed è divenuta pertanto efficace. La riapertura dei termini non avrà luogo e risultano verificati i presupposti di legge per l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per l'esercizio del diritto di acquisto.



Le modalità e i termini con cui l'offerente darà corso alla procedura congiunta, nonché le modalità e la tempistica della sospensione delle dalle negoziazioni e del delisting saranno comunicati non appena Consob avrà provveduto alla determinazione del corrispettivo per l'esercizio del diritto di acquisto e per il contestuale adempimento dell'obbligo di acquisto tramite la procedura congiunta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari.

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