OPA Tinexta, Consob approva documento di offerta di Zinc BidCo a 15 euro per azione

Periodo di adesione dal 29 giugno al 17 luglio

(Teleborsa) - Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'OPA volontaria totalitaria promossa da Zinc BidCo su Tinexta . L'offerta riguarda un massimo di 4.724.374 azioni, pari al 10,01% del capitale sociale, corrispondenti alla totalità delle azioni in circolazione al netto delle quote già detenute da Zinc BidCo (69,11%), da Tecno Holding (18,09%) e delle azioni proprie dell'emittente (2,79%).



Il corrispettivo è fissato a 15 euro per azione cum dividendo, con pagamento previsto il 24 luglio 2026. Il periodo di adesione avrà inizio il 29 giugno e si chiuderà il 17 luglio 2026.



L'operazione è finalizzata all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Tinexta e al conseguente delisting da Euronext Milan. Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni è Intesa Sanpaolo .

Condividi

```