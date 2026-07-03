OPA Tinexta, Zinc BidCo raggiunge soglia del 90% per squeeze out e delisting

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto totalitaria volontaria promossa da Zinc BidCo sulle azioni ordinarie di Tinexta , l'offerente ha reso noto che nel corso del Periodo di Adesione iniziato lo scorso 29 giugno 2026, sino al 2 luglio, sono state portate in adesione complessivamente 6.624 Azioni Tinexta, pari al 0,014% del capitale sociale dell’Emittente.



Considerate anche le azioni acquistate sul mercato, quelle già di titolarità dell'offerente e delle persone che agiscono di concerto con il medesimo, e le azioni proprie detenute dall’Emittente, l’Offerente verrà a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente.



Come dichiarato nel Documento di Offerta, Zinc BidCo non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e si avvarrà del diritto di acquistare le rimanenti Azioni (il “Diritto di Acquisto”). L’Offerente adempirà

altresì all’obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l’“Obbligo di Acquisto”), dando pertanto corso alla c.d. Procedura Congiunta.



Il Periodo di Adesione termina il 17 luglio 2026 e non avrà luogo la Riapertura dei Termini.



A seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione della negoziazione delle Azioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto. Nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta verranno fornite indicazioni sulle modalità e i termini con cui l’Offerente darà corso a tali adempimenti.







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