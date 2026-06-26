Tinexta, OPA al via il 29 giugno dopo pubblicazione del documento di offerta

(Teleborsa) - L'offerente Zinc BidCo ha comunicato che in data odierna è stato pubblicato il documento di offerta, approvato da CONSOB, relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa su massime 4.724.374 azioni di Tinexta , rappresentative del 10,01% del relativo capitale sociale.



Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, corrispondente a 15 giorni di Borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 29 giugno 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 17 luglio 2026, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe.



Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, il giorno 24 luglio 2026, l’offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito un corrispettivo pari a 15 euro cum dividendo.

Condividi

```