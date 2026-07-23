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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,97%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53.102, mentre il primo supporto è stimato a 52.173. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54.031.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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