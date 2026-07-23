Milano 22-lug
52.792 0,00%
Nasdaq 22-lug
28.998 -0,54%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 22-lug
10.717 0,00%
Francoforte 22-lug
25.155 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 24.892,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 24.892,66 in apertura.
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