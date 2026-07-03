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Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,51%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 23.402,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,51%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,51%), archiviando le contrattazioni a 23.402,17 punti.
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