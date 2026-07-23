Fincantieri rafforza programma U212 NFS con nuove tecnologie

(Teleborsa) - Fincantieri ha firmato giovedì con OCCAR (Organisation for Joint Armament Co-operation) un'integrazione contrattuale al programma U212 NFS (Near Future Submarine), relativo alla fornitura di quattro sottomarini di nuova generazione , che il Gruppo sta realizzando per la Marina Militare presso il Cantiere Integrato di Muggiano.



L'accordo ha un valore di circa 317 milioni di euro e amplia il perimetro delle attività affidate a Fincantieri nell'ambito del programma, prevedendo da un lato l'introduzione di nuove capacità tecnologiche attraverso l'integrazione di sistemi di contromisura sviluppati da WASS - società del Gruppo specializzata nei sistemi subacquei avanzati - e dall'altro un rafforzamento delle attività di supporto logistico finalizzate ad assicurare nel tempo la piena efficienza e disponibilità operativa delle unità.



L'integrazione contrattuale consente inoltre di anticipare di due anni, dal 2034 al 2032, la consegna della quarta unità del programma, rendendo possibile, a partire dal 2029, la consegna di un sottomarino all'anno alla Marina Militare.



L'integrazione delle nuove soluzioni di contromisura sviluppate da WASS e adottate per la prima volta a bordo dei sottomarini nazionali , rappresenta un ulteriore passo avanti nell'evoluzione delle capacità operative delle unità e valorizza il patrimonio tecnologico e

industriale maturato all’interno del Gruppo. Parallelamente, il potenziamento del supporto logistico conferma la capacità di Fincantieri di accompagnare la Marina Militare lungo l'intero ciclo di vita dei sottomarini, affiancando alla costruzione delle unità servizi avanzati ad

elevato valore aggiunto.



L' iniziativa si inserisce nella strategia di consolidamento della leadership di Fincantieri nel dominio della subacquea, uno dei principali pilastri della crescita industriale e tecnologica del Gruppo. Attraverso un ecosistema integrato che unisce competenze cantieristiche, sistemi specialistici, tecnologie proprietarie e servizi avanzati, Fincantieri è oggi in grado di presidiare l'intera catena del valore dell'underwater e di sviluppare soluzioni ad elevato contenuto tecnologico a supporto delle esigenze operative delle Marine e della sicurezza delle infrastrutture strategiche.



Il programma U212 NFS rappresenta un'evoluzione sostanziale rispetto ai precedenti sottomarini della classe U212A, grazie a una maggiore maturità progettuale, a un più ampio contenuto tecnologico nazionale e a una superiore integrazione dei sistemi di bordo. Le

innovazioni sviluppate dall'industria italiana, tra cui la batteria di propulsione agli ioni di litio e il nuovo sistema di combattimento, garantiranno maggiore silenziosità, autonomia, efficienza e resilienza cyber.



Il programma contribuisce inoltre a preservare e valorizzare il know-how industriale nazionale, consolidando il ruolo di Fincantieri quale design authority e prime contractor e favorendo la crescita delle competenze dell’industria italiana nel settore della subacquea. Il Cantiere Integrato di Muggiano , polo storico di eccellenza nazionale che, con oltre un secolo di attività e più di cento sottomarini realizzati, rappresenta uno dei principali punti di riferimento internazionali nel settore, ha avviato la costruzione delle 4 unità, in consegna nel quadriennio 2029 -2032, a dimostrazione delle eccellenti capacità produttive ed organizzative per rispondere al meglio ai mutamenti del contesto globale del settore difesa.

Condividi

```